В Україну вже прибув третій зенітно-рактений комплекс Patriot з Німеччини, його український екіпаж успішно пройшов підготовку у ФРН.

Про це повідомив у соцмережі Х посол Німеччини в Україні Мартін Єгер.

«В Україну вже прибув третій ЗРК Patriot з Німеччини. Він посилить захист населення та інфраструктури країни від літаків, безпілотників та ракет. Український екіпаж системи за останні місяці успішно пройшов відповідну підготовку в Німеччині», – написав дипломат.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що Україна хоче якомога швидше знайти в партнерів 7 батарей Patriot. Зокрема, країна готова позичити їх, щоб захистити свої великі міста.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що загалом для повного закриття неба над Україною потрібно 25 систем протиповітряної оборони Patriot або її аналогів. Скільки зараз в Україні таких систем — не розкривається.