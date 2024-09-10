

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“З поки що окупованого лівобережжя Херсонщини повернули ще двох дівчаток. Дітям — 14 та 16 років. Наразі вони перебувають у безпеці, ними опікуються лікарі та психологи”, — йдеться у повідомленні.