Україна повернула з російської окупації ще 12 дітей - Новини Рівного — Рівне Online!
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“З поки що окупованого лівобережжя Херсонщини повернули ще двох дівчаток. Дітям 14 та 16 років. Наразі вони перебувають у безпеці, ними опікуються лікарі та психологи”, йдеться у повідомленні.

Прокудін зазначив, що це стало можливим завдяки праці волонтерів організації “Save Ukraine”. Загалом цього року вдалося евакуювати з тимчасово окупованого лівобережжя 192 дитини.