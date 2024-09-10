Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
“З поки що окупованого лівобережжя Херсонщини повернули ще двох дівчаток. Дітям — 14 та 16 років. Наразі вони перебувають у безпеці, ними опікуються лікарі та психологи”, — йдеться у повідомленні.
Прокудін зазначив, що це стало можливим завдяки праці волонтерів організації “Save Ukraine”. Загалом цього року вдалося евакуювати з тимчасово окупованого лівобережжя 192 дитини.
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