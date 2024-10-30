Україна має потенціал стати членом Європейського Союзу протягом наступних п'яти років за умови виконання всіх необхідних реформ.

Про це заявив єврокомісар з питань добросусідства та розширення Олівер Варгеї на пресконференції в Брюсселі з нагоди презентації звіту про розширення ЄС, у якому йдеться про прогрес країн-кандидаток на вступ, передає DW.

Варгеї зазначив, що для України, Молдови та країн Західних Балкан розроблені додаткові інструменти, які допоможуть прискорити проведення реформ.

“Ці інструменти називаються “План зростання”, “План України”, залежно від країни. І за допомогою цього плану ми зробили можливим для Західних Балкан, Молдови, а також для України завершити реформи, щоб все підготувати та стати членом ЄС до кінця наступного мандату Європейської Комісії”, – сказав він.

Мандат нової Єврокомісії матиме повноваження до кінця 2029 року.