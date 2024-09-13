Україна має на озброєнні більше, ніж чотири американські системи ППО Patriot.

Про це під час Ялтинської європейської стратегії розповів президент Володимир Зеленський.

Він не став розкривати точну кількість цього озброєння, зауваживши, що його все одно недостатньо.

“Слава Богу, реальність більш позитивна, ніж офіційна інформація”, — зазначив він, додавши, що ракет постійно не достатньо.

Також він наголосив, що тактичні балістичні ракети ATACMS, які є в України, ні до чого, якщо не можна їх використовувати по їх військових базах чи аеродромах з гелікоптерами та літаками.

Зеленський окремо зауважив, що на початку застосування реактивних артилерійських систем HIMARS їх поставок було втричі більше на місяць, ніж зараз, водночас подякувавши Сполученим Штатам за надане озброєння, яке дуже допомогло Україні.