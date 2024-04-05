На полігоні випробували легку машину розмінування DOK-ING MV-4, що зібрана і частково локалізована в Україні.

На полігоні випробували легку машину розмінування MV-4, зібрану і частково локалізовану в Україні, повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

“MV-4 пройшла випробування на трьох типах ґрунтів (пісок, гравій, чорнозем), ділянках із густою рослинністю, а також випробування на живучість – серію підривів близько 600 грамів у тротиловому еквіваленті”, – вказано у повідомленні.

Зазначено, що машину збирає українське підприємство А3tech, яке співпрацює із хорватською фірмою-виробником DOK-ING із 2020 року. Також українські фахівці виготовили робочий вал та елементи робочого органу машини.

Частка локалізації в машині, яка проходила випробування, склала 15%.

Українські фахівці виготовили робочий вал та елементи робочого органу машини. До кінця року виробники планують довести рівень локалізації до 25-30%.

Машину впробовували відповідно до розробленого Мінекономіки експериментального проєкту щодо здійснення обов’язкової сертифікації механізованих засобів розмінування (постанова №271).

Після випробувань буде проведена процедура сертифікації.

MV-4 – легка роботизована машина розмінування та знешкодження вибухонебезпечних предметів. Вона може витримати вибух протитанкової міни. За годину машина може розмінувати територію площею до 1500 квадратних метрів. Керується пультом дистанційного керування.