В Україні з 1 травня 2025 року почав діяти новий закон, який зобов’язує додавати 5% біоетанолу до бензину. Виняток становлять лише бензин марки А-98 та паливо, що постачається для Збройних Сил України. Багато експертів висловлювали побоювання, що ця нова норма може призвести до підвищення цін на пальне, проте, на диво, ціни на бензин знизилися. Про це повідомив Сергій Куюн, директор консалтингової групи А-95, під час брифінгу.

Куюн зазначив, що після введення нової норми бензин не тільки не подорожчав, а деякі мережі навіть знизили ціни на 50 копійок або на одну гривню. Це свідчить про те, що не було жодних передумов для здорожчання пального.

Проте експерт звернув увагу на зростання цін на нафту, яке може вплинути на ринок. Якщо раніше ціна на нафту становила 60 доларів за барель, то нещодавно вона піднялася до 66 доларів, що є збільшенням на 10%. Це може призвести до поступового зростання гуртових цін на пальне.

Незважаючи на це, Куюн вважає, що ринок наразі залишається стабільним, і в найближчі два-три тижні не варто очікувати значного підвищення цін. Він також підкреслив, що за два тижні дії закону не було жодних скарг від учасників ринку або автовласників щодо якості пального. Однак, у перший тиждень спостерігався незвичайний попит на бензин марки А-98, оскільки деякі водії переживали, що додавання біоетанолу може негативно вплинути на їхні автомобілі.

Куюн пояснив, що в деяких мережах бензин А-98 навіть закінчився, оскільки це рідкісна і дорога марка. Проте ситуація вже нормалізувалася. Він запевнив, що 5% біоетанолу не вплине на роботу двигунів автомобілів, і водії не відчують жодних змін.

Експерт також висловив думку, що в Україні перехід до стандарту E10, який передбачає підвищення частки біоетанолу до 10%, може відбутися значно швидше, ніж у країнах ЄС, де цей процес тривав десятиліттями. За його словами, немає жодних ризиків, і впровадження E10 може відбутися вже найближчим часом.

Згідно з новим законом, з 1 вересня 2024 року розпочнеться перехідний етап підвищення акцизів на пальне. До 1 січня 2028 року акциз на бензин становитиме 359 євро за 1000 літрів, на дизельне пальне – 330 євро за 1000 літрів, а на скраплений газ – 250 євро за 1000 літрів.