В Україні з 1 травня 2025 року почала діяти нова норма, яка зобов’язує додавати 5% біоетанолу до бензину. Виняток становлять лише бензин марки А-98 та паливо, що постачається для Збройних Сил України. Багато експертів висловлювали побоювання, що ця зміна може призвести до підвищення цін на пальне, проте, насправді, ціни на бензин знизилися.

Сергій Куюн, директор консалтингової групи А-95, під час брифінгу зазначив, що ринок пального не тільки не зазнав здорожчання, але й деякі мережі знизили ціни на 50 копійок або навіть на гривню. Це свідчить про те, що не було жодних передумов для підвищення цін.

Проте, Куюн звернув увагу на зростання цін на нафту, яке може вплинути на ринок. Якщо раніше ціна нафти становила 60 доларів, то нещодавно вона піднялася до 66 доларів, що є збільшенням на 10%. Це може призвести до поступового зростання гуртових цін на пальне.

Незважаючи на це, експерт вважає, що ринок залишається стабільним, і в найближчі два-три тижні не варто очікувати підвищення цін на пальне. Він також зазначив, що за два тижні дії нового закону не було жодних скарг від учасників ринку або водіїв щодо якості пального.

Цікаво, що в перший тиждень після введення нової норми спостерігався значний попит на бензин марки А-98, до якого біоетанол не додається. Багато водіїв переживали, що нововведення може негативно вплинути на їхні автомобілі, що й спричинило підвищений попит на цю марку пального.

Куюн також зазначив, що в деяких мережах бензин А-98 навіть закінчився, оскільки його запаси були обмеженими. Проте ситуація вже нормалізувалася. Він запевнив, що 5% біоетанолу не вплине на роботу автомобілів, навіть старих моделей, оскільки така концентрація є незначною.

Експерт вважає, що в Україні перехід до стандарту E10, який передбачає підвищення частки біоетанолу до 10%, може відбутися значно швидше, ніж у країнах ЄС, де цей процес тривав десятиліттями. “Я не бачу жодних ризиків, і вважаю, що E10 буде запроваджено в Україні дуже швидко”, – підсумував Куюн.

Згідно з новим законодавством, з 1 вересня 2024 року розпочнеться перехідний етап підвищення акцизів на пальне. До 1 січня 2028 року акциз на бензин становитиме 359 євро за 1000 літрів, на дизельне пальне – 330 євро, а на скраплений газ – 250 євро за 1000 літрів.