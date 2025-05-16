16 травня в Україну повернули тіла 909 загиблих захисників, що стало результатом проведених репатріаційних заходів. Цю інформацію оприлюднив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Серед повернених героїв, які віддали своє життя за країну, є бійці з різних напрямків, зокрема Курахівського, Покровського, Бахмутського, Вугледарського, Луганського, Запорізького, Сумського, Харківського, а також з моргів на території Російської Федерації.

Цей процес став можливим завдяки злагодженій роботі представників Координаційного штабу, Об’єднаного центру при СБУ, Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ, Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Державної служби з надзвичайних ситуацій та інших структур сектору безпеки та оборони України.

Координаційний штаб також висловив подяку Міжнародному Комітету Червоного Хреста за їхню підтримку у проведенні репатріації.

У повідомленні зазначено, що слідчі органи разом з експертами Міністерства внутрішніх справ оперативно займуться встановленням особи загиблих.

Нагадаємо, що 18 квітня в рамках аналогічних заходів в Україну також було повернуто тіла 909 полеглих захисників.