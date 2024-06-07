У ніч з 7 на 8 червня почне працювати додатковий блок однієї з атомних українських електростанцій, що покращить ситуацію в енергосистемі, але — ненадовго. Йдеться всього про кілька тижнів.

Про це в ефірі ток-шоу “Української Правди” розповів очільник “Укренерго” Володимир Кудрицький.

“Ми очікуємо, що в ніч з п’ятниці на суботу вийде в роботу додатковий блок на АЕС і це на два тижні дасть приємну приварку до потужності, якою ми володіємо по всій енергосистемі. Тобто графіки не зникнуть, але стануть м’якші по всій енергосистемі”, — сказав він.

За словами Кудрицького, з цим виведенням в роботу енергоблока областям буде легше дотримуватись лімітів. Але це покращення буде тимчасовим, адже попереду ще липень, коли на навантаження енергосистеми впливатиме спека.

Раніше гендиректор YASNO Сергій Коваленко заявляв, що від 24 червня починає працювати постанова про справедливий розподіл лімітів. За його словами, якщо стане не легше, то хоча б більш зрозуміло, за яким принципом розраховують обмеження. Він також розраховує на рішення про розподіл між регіонами.