Голова наглядової ради «Укренерго» Даніель Доббені та член ради Педер Адреасен подали у відставку після звільнення голови компанії Володимира Кудрицького, яке вони вважають «політично вмотивованим».

Відповідну заяву оприлюднила НЕК “Укренерго” у Фейсбуці.

За їхніми словами, звільнення Кудрицького не має жодних обґрунтованих підстав. Вони наголосили, що правління та колектив «Укренерго» в складні часи війни проявили надзвичайну мужність і професіоналізм, успішно виконавши свої ключові стратегічні завдання.

Члени наглядової ради також зазначили, що з моменту свого призначення стикалися з «політичним тиском» і спостерігали спроби призначити до правління осіб, професійні якості яких викликали сумніви, без проведення конкурсного відбору.

Крім того, Доббені та Адреасен повідомили, що регулярно отримували звіти від керівництва «Укренерго» про те, що компанія зазнавала репутаційних втрат через «анонімні джерела в соціальних мережах», а також через тиск на співробітників з боку правоохоронних органів.

Через ці причини вони вирішили подати у відставку, оскільки корпоративне управління компанією відповідно до стандартів OECD «було поставлено під сумнів». Вони також наголосили, що звільнення Кудрицького є «неприйнятним» і може негативно вплинути на майбутню співпрацю «Укренерго» з європейськими операторами передачі електроенергії.