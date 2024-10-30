Зима 2024-2025 обіцяє стати однією з найскладніших за останні три роки, і в "Укренерго" розглядають кілька варіантів її проходження.

Про це розповів тимчасовий виконувач обов’язків голови Укренерго Олексій Брехт в інтерв’ю проєкту “Карп’як на Суспільному”.

“Три варіанти, які в тому числі враховують найгірший сценарій — продовження масованих обстрілів інфраструктури, передавальної мережі, об’єктів генерації”, — розповів Брехт.

Найгірший сценарій передбачає можливі атаки з боку Росії, що може призвести до обмежень електропостачання в найбільш холодні дні, тривалістю до 8 годин на добу.

“За умови цього сценарію, при наявності того обсягу імпорту електричної енергії, який ми маємо вже сьогодні, ми можемо мати обмеження потужності електричної енергії в критичні, холодні дні, величиною до двох черг графіків відключень, не більше. Тобто до 8 годин”, — наголосив Брехт.

Він також нагадав, що навесні через обстріли РФ Україна втратила 9 ГВт генеруючої потужності, що дорівнює літньому споживанню електроенергії Нідерландами, або нічному споживанню електроенергії Україною влітку.

За словами Брехта, це значна втрата, а Укренерго має план відновити ці потужності.