Про це розповів тимчасовий виконувач обов’язків голови Укренерго Олексій Брехт в інтерв’ю проєкту “Карп’як на Суспільному”.
“Три варіанти, які в тому числі враховують найгірший сценарій — продовження масованих обстрілів інфраструктури, передавальної мережі, об’єктів генерації”, — розповів Брехт.
Найгірший сценарій передбачає можливі атаки з боку Росії, що може призвести до обмежень електропостачання в найбільш холодні дні, тривалістю до 8 годин на добу.
“За умови цього сценарію, при наявності того обсягу імпорту електричної енергії, який ми маємо вже сьогодні, ми можемо мати обмеження потужності електричної енергії в критичні, холодні дні, величиною до двох черг графіків відключень, не більше. Тобто до 8 годин”, — наголосив Брехт.
Він також нагадав, що навесні через обстріли РФ Україна втратила 9 ГВт генеруючої потужності, що дорівнює літньому споживанню електроенергії Нідерландами, або нічному споживанню електроенергії Україною влітку.
За словами Брехта, це значна втрата, а Укренерго має план відновити ці потужності.
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