В "Укренерго" заявили, що на середу, 29 травня, відключення електроенергії не очікуються.

Про це повідомила пресслужба держкомпанії в Telegram.

В “Укренерго” зазначили, що при зміні ситуації в енергосистемі “про застосування заходів обмеження споживання” повідомлятимуть додатково.

Раніше у компанії писали, що у спекотні місяці обмеження електроенергії по регіонах України можуть бути жорсткішими. Оскільки спека негативно впливає на роботу сонячних панелей, за надвисоких температур вироблення сонячної енергії буде нижчим, ніж зараз.