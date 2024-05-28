Про це повідомила пресслужба держкомпанії в Telegram.
В “Укренерго” зазначили, що при зміні ситуації в енергосистемі “про застосування заходів обмеження споживання” повідомлятимуть додатково.
Раніше у компанії писали, що у спекотні місяці обмеження електроенергії по регіонах України можуть бути жорсткішими. Оскільки спека негативно впливає на роботу сонячних панелей, за надвисоких температур вироблення сонячної енергії буде нижчим, ніж зараз.
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