Про це повідомляє Укренерго.
“Завтра, 11 серпня заходи обмеження споживання застосовуватись не будуть. За можливості, користуйтесь потужними електроприладами з 11:00 до 15:00. При зміні ситуації – про застосування відключень буде повідомлено додатково”, – йдеться у повідомленні.
Додамо, що внаслідок ворожих атак енергосистема втратила 9 ГВт потужностей, що призводить до обмежень у передачі електроенергії. Для стабільної роботи системи важливо економно використовувати електроенергію, особливо в пікові години.
Нагадаємо, раніше голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький казав про те, що відключення світла в Україні будуть значно меншими в серпні, вересні та жовні. У якийсь час за цей період дефіциту може не бути взагалі.
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