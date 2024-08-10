Ситуацію в енергосистемі України вдалося стабілізувати, тому планових відключень світла на завтра не заплановано.

Про це повідомляє Укренерго.

“Завтра, 11 серпня заходи обмеження споживання застосовуватись не будуть. За можливості, користуйтесь потужними електроприладами з 11:00 до 15:00. При зміні ситуації – про застосування відключень буде повідомлено додатково”, – йдеться у повідомленні.

Додамо, що внаслідок ворожих атак енергосистема втратила 9 ГВт потужностей, що призводить до обмежень у передачі електроенергії. Для стабільної роботи системи важливо економно використовувати електроенергію, особливо в пікові години.

Нагадаємо, раніше голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький казав про те, що відключення світла в Україні будуть значно меншими в серпні, вересні та жовні. У якийсь час за цей період дефіциту може не бути взагалі.