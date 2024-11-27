В “Укренерго” повідомили, як у четвер відключатимуть світло

Про це повідомили в “Укренерго”.
Зокрема, графіки відключень будуть такими:
- для побутових споживачів: відключення за графіком з 8:00 до 19:00;
- для промисловості та бізнесу: графіки обмеження потужності діятимуть з 7:00 до 20:00.
Зазначається, що причиною тимчасового запровадження обмежень є пошкодження енергообʼєктів під час ракетно-дронової атаки на енергосистему 17 листопада.
“Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання”, — йдеться у повідомленні.
В “Укренерго” наголосили, час та обсяг відключень можуть змінюватися протягом дня. Актуальну інформацію можна знайти на офіційних ресурсах вашого обленерго.
“Укренерго” визначає лише кількість черг, які мають бути знеструмлені. Графіки відключень для кожної окремої черги — визначають обленерго”, — зазначили у компанії.
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