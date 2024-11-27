В “Укренерго” повідомили, як у четвер відключатимуть світло

Завтра, 28 листопада, в Україні запровадять обмеження на постачання електроенергії.

Про це повідомили в “Укренерго”.

Зокрема, графіки відключень будуть такими:

для побутових споживачів: відключення за графіком з 8:00 до 19:00;

відключення за графіком з 8:00 до 19:00; для промисловості та бізнесу: графіки обмеження потужності діятимуть з 7:00 до 20:00.

Зазначається, що причиною тимчасового запровадження обмежень є пошкодження енергообʼєктів під час ракетно-дронової атаки на енергосистему 17 листопада.

“Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання”, — йдеться у повідомленні.

В “Укренерго” наголосили, час та обсяг відключень можуть змінюватися протягом дня. Актуальну інформацію можна знайти на офіційних ресурсах вашого обленерго.