19:55 Адміністрація Байдена закликає Україну знизити мобілізаційний вік до 18 років, — ЗМІ
19:33 Вилучення з фронту 120 мм мін: деталі розслідування та що з ними не так
19:14 В “Укренерго” повідомили, як у четвер відключатимуть світло
18:37 Генштаб: Від початку доби відбулося понад 100 боєзіткнень
18:18 Верещук: Немає офіційних даних про кількість осіб, що повернулися на окуповані території
17:56 Польща чекає офіційної відповіді України для початку ексгумаційних робіт на Волині
17:39 “Смарагдовий” колір світлофора: у патрульній поліції роз’яснили зміни в нормах
17:23 У наступному році пачка цигарок здорожчає на 40 грн, — нардеп
16:58 В Україні з грудня посилюють відповідальність за домашнє насильство
16:43 Екснардепа Царьова засудили до 8 років ув’язнення за фінансування агресії РФ
16:22 Зеленський: Україна може стати членом ЄС під час роботи нової Єврокомісії
15:56 На Тернопільщині залишається критичною ситуація з енергопостачанням через російську атаку
15:15 Премʼєр Словаччини заявив, що відвідає Москву для святкування 9 травня
14:55 СБУ зірвала теракт на військовому аеродромі Кіровоградщини
14:37 ЄБРР розглядає можливість прискорити розвиток зеленої енергетики в Україні
14:19 Генералу РФ оголошено підозру за ракетний удар по лікарні “Охматдит”
13:57 Британія проаналізувала кризу у військово-медичній системі Росії
13:39 Російські військові передають партизанам дані про С-400 у Криму
13:17 Україна розглядає можливість відкриття консульства в колишній будівлі генконсульства РФ у Познані
12:38 Українська енергосистема працює в умовах дефіциту: тривають обмеження споживання
12:18 Поляки не повинні блокувати пункти пропуску з Україною, це критична інфраструктура, – Сікорський
11:56 Україна успішно виконала ключові антикорупційні рекомендації GRECO
11:37 Росіяни знищили український завод на Львівщині, щоб усунути конкурента на ринку ЄС
11:19 У Києві новорічні свята відзначатимуть без масових заходів та ярмарків
10:57 У Житомирі затримано агентів РФ, причетних до теракту біля райуправління поліції
10:39 Сили ППО ліквідували 36 БпЛА
10:17 Австрія готова прийняти нову хвилю українських біженців
09:55 Ізраїль та “Хезболла” погодили перемир’я
09:38 224 боєзіткнення за добу: найгарячіше на Покровському, Курахівському та Лиманському напрямках
09:17 Глава ВПС США: Війна Сполучених Штатів з Росією чи Китаєм може статися у будь-який момент
08:55 Байден закликав Конгрес виділити $24 млрд додаткової допомоги Україні
08:19 Українська делегація прибула у Південну Корею
07:55 ЗСУ поранили генерала КНДР у Курській області
07:39 РФ тримає носій “Калібрів” у Чорному морі
07:18 Нічна атака РФ на Київ: пошкоджено будівлю, є постраждалі

В “Укренерго” повідомили, як у четвер відключатимуть світло

Завтра, 28 листопада, в Україні запровадять обмеження на постачання електроенергії.

Середа, 27 листопада 2024, 19:14

лампочка

Про це повідомили в “Укренерго”.

Зокрема, графіки відключень будуть такими:

  • для побутових споживачів: відключення за графіком з 8:00 до 19:00;
  • для промисловості та бізнесу: графіки обмеження потужності діятимуть з 7:00 до 20:00.

Зазначається, що причиною тимчасового запровадження обмежень є пошкодження енергообʼєктів під час ракетно-дронової атаки на енергосистему 17 листопада.

“Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання”, — йдеться у повідомленні.

В “Укренерго” наголосили, час та обсяг відключень можуть змінюватися протягом дня. Актуальну інформацію можна знайти на офіційних ресурсах вашого обленерго.

“Укренерго” визначає лише кількість черг, які мають бути знеструмлені. Графіки відключень для кожної окремої черги — визначають обленерго”, — зазначили у компанії.

Теги: відключення світла, енергетика, Укренерго

Межа у Telegram

Підписатись