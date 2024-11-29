У суботу, 30 листопада, в Україні світло будуть вимикати у однієї та двох черг.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

Завтра, 30 листопада, час застосування і обсяг заходів обмеження для побутових споживачів буде таким:

08:00 – 14:00 — одна черга відключень;

одна черга відключень; 14:00 – 20:00 — дві черги відключень;

дві черги відключень; 20:00 – 22:00 — одна черга відключень.

Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть у період з 08:00 до 23:00.

В “Укренерго” нагадали, що причиною тимчасового посилення обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час ракетно-дронової атаки 28 листопада.