Про це йдеться у повідомленні компанії.
Завтра, 30 листопада, час застосування і обсяг заходів обмеження для побутових споживачів буде таким:
- 08:00 – 14:00 — одна черга відключень;
- 14:00 – 20:00 — дві черги відключень;
- 20:00 – 22:00 — одна черга відключень.
Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть у період з 08:00 до 23:00.
В “Укренерго” нагадали, що причиною тимчасового посилення обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час ракетно-дронової атаки 28 листопада.
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