лампочка

Про це йдеться у повідомленні компанії.

Завтра, 30 листопада, час застосування і обсяг заходів обмеження для побутових споживачів буде таким:

  • 08:00 – 14:00 одна черга відключень;
  • 14:00 – 20:00 дві черги відключень;
  • 20:00 – 22:00 одна черга відключень.

Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть у період з 08:00 до 23:00.

В “Укренерго” нагадали, що причиною тимчасового посилення обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час ракетно-дронової атаки 28 листопада.