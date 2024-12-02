Про це повідомили у НЕК “Укренерго”.
Зокрема, для побутових споживачів діятимуть такі графіки відключень:
- 07:00 – 08:00 — одна черга відключень;
- 08:00 – 19:00 — дві черги відключень;
- 19:00 – 21:00 — одна черга відключень.
Для бізнесу та промисловості графіки обмеження потужності застосовуватимуться із 6:00 до 22:00.
В “Укренерго” нагадали, що причиною тимчасового посилення обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час ракетно-дронової атаки 28 листопада.
“Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах”, — йдеться у повідомленні.
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