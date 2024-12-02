У вівторок, 3 грудня, графіки погодинних відключень для побутових споживачів будуть введені з 7:00, а обмеження потужності для бізнесу розпочнуться о 6:00.

Про це повідомили у НЕК “Укренерго”.

Зокрема, для побутових споживачів діятимуть такі графіки відключень:

07:00 – 08:00 — одна черга відключень;

08:00 – 19:00 — дві черги відключень;

19:00 – 21:00 — одна черга відключень.

Для бізнесу та промисловості графіки обмеження потужності застосовуватимуться із 6:00 до 22:00.

В “Укренерго” нагадали, що причиною тимчасового посилення обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час ракетно-дронової атаки 28 листопада.

“Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах”, — йдеться у повідомленні.