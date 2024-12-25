Про це повідомили в “Укренерго”.
Для побутових споживачів графіки будуть такими:
- 08:00 – 17:00 — півтори черги відключень.
- 17:00 – 21:00 — одна черга відключень.
Для промисловості та бізнесу з 7:00 по 22:00 застосовуватимуть графіки обмеження потужності.
“Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання”, — йдеться у повідомленні.
В “Укренерго” зауважили, час і обсяг обмежень можуть змінюватися протягом доби. Для актуальної інформації про графіки відключень у вашому регіоні, звертайтесь до офіційних сторінок обленерго в соцмережах або на їхніх сайтах.
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