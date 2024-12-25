Завтра, 26 грудня, в Україні будуть застосовані обмеження споживання електроенергії через пошкодження енергетичних обʼєктів внаслідок масованої ракетно-дронової атаки 25 грудня.

Про це повідомили в “Укренерго”.

Для побутових споживачів графіки будуть такими:

08:00 – 17:00 — півтори черги відключень.

17:00 – 21:00 — одна черга відключень.

Для промисловості та бізнесу з 7:00 по 22:00 застосовуватимуть графіки обмеження потужності.

“Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання”, — йдеться у повідомленні.

В “Укренерго” зауважили, час і обсяг обмежень можуть змінюватися протягом доби. Для актуальної інформації про графіки відключень у вашому регіоні, звертайтесь до офіційних сторінок обленерго в соцмережах або на їхніх сайтах.