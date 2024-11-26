Про це повідомили в “Укренерго”.
Зокрема, завтра обмеження будуть застосовуватись у період з 7 ранку до 8 вечора. У цей час діятиме одна черга відключень.
Водночас в “Укренерго” не виключають, що час застосування та обсяг обмежень можуть змінитися. Тому споживачам радять стежити за інформацією щодо графіків відключень.
“Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно, коли світло з’являється за графіком”, — додали в компанії.
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