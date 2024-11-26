У середу, 27 листопада, в Україні будуть застосовані графіки відключення електроенергії через пошкодження енергетичних об'єктів.

Про це повідомили в “Укренерго”.

Зокрема, завтра обмеження будуть застосовуватись у період з 7 ранку до 8 вечора. У цей час діятиме одна черга відключень.

Водночас в “Укренерго” не виключають, що час застосування та обсяг обмежень можуть змінитися. Тому споживачам радять стежити за інформацією щодо графіків відключень.