лампочка

Про це повідомили в “Укренерго”.

Зокрема, завтра обмеження будуть застосовуватись у період з 7 ранку до 8 вечора. У цей час діятиме одна черга відключень.

Водночас в “Укренерго” не виключають, що час застосування та обсяг обмежень можуть змінитися. Тому споживачам радять стежити за інформацією щодо графіків відключень.

“Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно, коли світло з’являється за графіком”, додали в компанії.