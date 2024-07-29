Про це повідомив голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький.
“Звикайте до ощадливого енергоспоживання, особливо зранку і ввечері. Ця звичка всім нам знадобиться восени і взимку”, — написав він.
Також енергетики попросили українців наразі перенести споживання електроенергії на денні години.
“До всіх одне прохання — якщо є можливість, переносьте енергоспоживання наразі на денні години, з 11 до 15”, — заявив Кудрицький.
Голова енергокомпанії пояснив, що в цей час найбільша сонячна активність і комфортна температура для роботи сонячних станцій.
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