Про це повідомив голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький.

Звикайте до ощадливого енергоспоживання, особливо зранку і ввечері. Ця звичка всім нам знадобиться восени і взимку”, написав він.

Також енергетики попросили українців наразі перенести споживання електроенергії на денні години.

“До всіх одне прохання — якщо є можливість, переносьте енергоспоживання наразі на денні години, з 11 до 15”, заявив Кудрицький.

Голова енергокомпанії пояснив, що в цей час найбільша сонячна активність і комфортна температура для роботи сонячних станцій.

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