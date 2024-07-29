В "Укренерго" попросили українців звикати до ощадливого енергоспоживання, особливо зранку і ввечері, і перенести його у день.

Про це повідомив голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький.

“Звикайте до ощадливого енергоспоживання, особливо зранку і ввечері. Ця звичка всім нам знадобиться восени і взимку”, — написав він.

Також енергетики попросили українців наразі перенести споживання електроенергії на денні години.

“До всіх одне прохання — якщо є можливість, переносьте енергоспоживання наразі на денні години, з 11 до 15”, — заявив Кудрицький.

Голова енергокомпанії пояснив, що в цей час найбільша сонячна активність і комфортна температура для роботи сонячних станцій.