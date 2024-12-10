лампочка

Про це повідомили в “Укренерго”.

Зокрема, для побутових споживачів графіки відключень будуть такими:

  • 07:00 – 08:00 — одна черга відключень
  • 08:00 – 20:00 — дві черги відключень
  • 20:00 – 22:00 — одна черга відключень

Для промисловості та бізнесу обмеження потужності діятимуть з 07:00 до 22:00.

Ремонтні роботи на енергооб’єктах тривають, енергетики активно працюють над відновленням пошкодженого обладнання.

“Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах”, зазначили в “Укренерго”.