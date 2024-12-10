Про це повідомили в “Укренерго”.
Зокрема, для побутових споживачів графіки відключень будуть такими:
- 07:00 – 08:00 — одна черга відключень
- 08:00 – 20:00 — дві черги відключень
- 20:00 – 22:00 — одна черга відключень
Для промисловості та бізнесу обмеження потужності діятимуть з 07:00 до 22:00.
Ремонтні роботи на енергооб’єктах тривають, енергетики активно працюють над відновленням пошкодженого обладнання.
“Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах”, — зазначили в “Укренерго”.
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