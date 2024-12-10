У зв’язку з пошкодженнями енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак, у середу, 11 грудня в Україні будуть введені обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомили в “Укренерго”.

Зокрема, для побутових споживачів графіки відключень будуть такими:

07:00 – 08:00 — одна черга відключень

08:00 – 20:00 — дві черги відключень

20:00 – 22:00 — одна черга відключень

Для промисловості та бізнесу обмеження потужності діятимуть з 07:00 до 22:00.

Ремонтні роботи на енергооб’єктах тривають, енергетики активно працюють над відновленням пошкодженого обладнання.