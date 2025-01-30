В Україні очікується похолодання, але енергетики розраховують пройти цей період без відключень електроенергії.

Про це 30 січня повідомило НЕК «Укренерго».

“Прогнозований рівень зниження температури не спричинить суттєвих проблем та не зумовить необхідність застосування заходів обмеження. Ситуація в енергосистемі України залишається стабільною. Енергетики опрацьовують всі сценарії, зокрема, й на випадок різкого зниження температури повітря”, – йдеться у заяві.

У компанії наголосили, що єдиною причиною вимушених відключень залишається руйнування енергетичної інфраструктури внаслідок атак Росії.

Таким чином в Укренерго відреагували на повідомлення у ЗМІ та соцмережах про нібито загрозу відключень наступного тижня через похолодання.