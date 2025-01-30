Про це 30 січня повідомило НЕК «Укренерго».
“Прогнозований рівень зниження температури не спричинить суттєвих проблем та не зумовить необхідність застосування заходів обмеження. Ситуація в енергосистемі України залишається стабільною. Енергетики опрацьовують всі сценарії, зокрема, й на випадок різкого зниження температури повітря”, – йдеться у заяві.
У компанії наголосили, що єдиною причиною вимушених відключень залишається руйнування енергетичної інфраструктури внаслідок атак Росії.
Таким чином в Укренерго відреагували на повідомлення у ЗМІ та соцмережах про нібито загрозу відключень наступного тижня через похолодання.
“Будь ласка, довіряйте лише офіційним джерелам інформації та дослухайтесь до рекомендацій енергетиків”, – підкреслили в компанії.
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