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Про це 30 січня повідомило НЕК «Укренерго».

“Прогнозований рівень зниження температури не спричинить суттєвих проблем та не зумовить необхідність застосування заходів обмеження. Ситуація в енергосистемі України залишається стабільною. Енергетики опрацьовують всі сценарії, зокрема, й на випадок різкого зниження температури повітря”, – йдеться у заяві.

У компанії наголосили, що єдиною причиною вимушених відключень залишається руйнування енергетичної інфраструктури внаслідок атак Росії.

Таким чином в Укренерго відреагували на повідомлення у ЗМІ та соцмережах про нібито загрозу відключень наступного тижня через похолодання.

“Будь ласка, довіряйте лише офіційним джерелам інформації та дослухайтесь до рекомендацій енергетиків”, – підкреслили в компанії.