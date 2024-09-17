У Львівському професійному коледжі моделювання та ресторанної справи виникла надзвичайна ситуація під час перебування дітей в укритті.

Про це повідомили у поліції Львівщини.

Як відомо, одна із учениць зачепила ранцем вогнегасник, він упав пусковою частиною донизу, спричинивши розгерметизацію. У результаті випуску вуглекислого газу четверо 15-річних дівчат надихались випарів і вчаділи. Їм надали медичну допомогу та госпіталізували до лікарні святого Миколая. Їх стан середньої тяжкості.

У Львівській міськраді додали, що інших учнів евакуювали та перевели в інше безпечне приміщення.

Наразі поліція встановлює коло постраждалих осіб та визначає правову кваліфікацію події.