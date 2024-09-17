Про це повідомили у поліції Львівщини.
Як відомо, одна із учениць зачепила ранцем вогнегасник, він упав пусковою частиною донизу, спричинивши розгерметизацію. У результаті випуску вуглекислого газу четверо 15-річних дівчат надихались випарів і вчаділи. Їм надали медичну допомогу та госпіталізували до лікарні святого Миколая. Їх стан середньої тяжкості.
У Львівській міськраді додали, що інших учнів евакуювали та перевели в інше безпечне приміщення.
Наразі поліція встановлює коло постраждалих осіб та визначає правову кваліфікацію події.