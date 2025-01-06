Сьогодні, 6 січня, внаслідок російського обстрілу було пошкоджено контактну мережу залізниці у Київській області.

Про це повідомила пресслужба “Укрзалізниці”.

“Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено контактну мережу залізниці на Київщині”, — йдеться у повідомленні перевізника.

Зазначається, що наразі залізничники працюють над відновленням пошкодженої інфраструктури.

В “Укрзалізниці” також повідомили, що час затримки поїздів через інцидент можна відстежувати на офіційному сайті компанії.