Про це повідомила пресслужба “Укрзалізниці”.
“Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено контактну мережу залізниці на Київщині”, — йдеться у повідомленні перевізника.
Зазначається, що наразі залізничники працюють над відновленням пошкодженої інфраструктури.
В “Укрзалізниці” також повідомили, що час затримки поїздів через інцидент можна відстежувати на офіційному сайті компанії.
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