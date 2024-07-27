27 липня попрощаються із колишнім мером Умані Олександром Цебрієм, який загинув у бою проти окупантів на Донеччині.

Про це повідомляє Віталій Кличко.

“Олександр був нашим колегою — в 2015-2020 був мером міста Умань. На початку повномасштабної війни пішов захищати Україну. Командував кулеметним взводом 58-ї окремої мотопіхотної бригади. Попрощатися і вшанувати памʼять Героя прийшли багато містян, приїхали мери деяких міст України, представники Асоціації міст України”, – йдеться у повідомленні мера Києва.

25 липня стало відомо про загибель ексмера Умані Олександра Цебрія.

Командир кулеметного взводу, молодший сержант Олександр Цебрій із позивним “МЕР” загинув на Донецькому напрямку під час штурмових дій. Колишній мер помер від тяжкого поранення, на руках у побратимів.