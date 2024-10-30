Лідер Чечні заявив, що на території університету, який, за його словами, атакували БпЛА, знаходилися українські військовополонені.

Про це Рамзан Кадиров повідомив у своєму Telegram.

“Як і говорив раніше, внаслідок атаки жертв із нашого боку немає. Але вони є серед українських полонених. На кожному стратегічному об’єкті в республіці утримують до 10 українських полонених, зокрема на території РУС.”, – заявив Кадиров.

Лідер Чечні додав, що Україна своїми діями завдала шкоди власним солдатам, намагаючись завдати шкоди Росії. Він також зазначив, що Київ має розуміти, що подібні дії в першу чергу шкодять громадянам України.

Кадиров також оголосив, що наказав своїм військам більше не брати українських військовополонених, наказавши їм знищувати ворога і посилювати інтенсивність бойових дій.