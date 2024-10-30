Про це Рамзан Кадиров повідомив у своєму Telegram.

“Як і говорив раніше, внаслідок атаки жертв із нашого боку немає. Але вони є серед українських полонених. На кожному стратегічному об’єкті в республіці утримують до 10 українських полонених, зокрема на території РУС.”, – заявив Кадиров.

Лідер Чечні додав, що Україна своїми діями завдала шкоди власним солдатам, намагаючись завдати шкоди Росії. Він також зазначив, що Київ має розуміти, що подібні дії в першу чергу шкодять громадянам України. 

Кадиров також оголосив, що наказав своїм військам більше не брати українських військовополонених, наказавши їм знищувати ворога і посилювати інтенсивність бойових дій.

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  • Кандидат у віцепрезиденти США Джей Ді Венс закликав до переговорів з РФ для завершення війни.
  • Втрати РФ на війні сягають близько 650 тисяч осіб, багато солдатів вбито їхньою ж армією, — Зеленський.