Про це заявив заступник речника уряду ФРН Вольфганг Бюхнер, цитує “Укрінформ”.
“Розслідування ведеться відповідно до закону… Але абсолютно безвідносно до того, якими будуть результати цього розслідування, це не змінює нічого в тому факті, що Росія веде незаконну агресивну війну проти України”, — повідомив Бюхнер.
Також чиновник запевнив, що розслідування, в якому, за повідомленнями ЗМІ, фігурують громадяни України, жодним чином не обтяжує відносини між Берліном і Києвом.
“Це жодним чином не пов’язане одне з одним… Йдеться про юридичне опрацювання кримінального вчинку… Безвідносно до результатів процесу ми (Німеччина, – ред.) продовжуватимемо підтримувати Україну в її оборонній боротьбі проти незаконної загарбницької війни Росії стільки, скільки буде необхідно, як неодноразово казав канцлер”, — наголосив Бюхнер.
За його словами, розслідування підриву на газопроводі Nord Stream є для федерального уряду “найвищим пріоритетом”.
Заступник речника також підтвердив, що розслідування цього інциденту з початку жовтня 2022 року веде федеральна генпрокуратура, до нього причетні також кримінальна поліція і федеральна поліція.
Коментувати ордер на арешт ані в керівництві уряду, ані в міністерстві внутрішніх справ не стали, адресувавши всі запитання органам прокуратури.
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