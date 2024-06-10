Про це у коментарі “Укрінформу” сказав речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт.
Речника попросили прокоментувати новини про те, що Найєму не погодили відрядження для участі у конференції і він оголосив про свою відставку з посади Держагентства з відновлення та розвитку інфраструктури.
“Жодним чином. Відсутність однієї персони не може вплинути на успіх або неуспіх конференції”, — сказав Гебештрайт.
Представниця пресслужби Міністерства фінансів ФРН Шарлотте Мігенда зі свого боку розповіла, що на полях конференції мають підписати спільний документ.
“Міністр фінансів Крістіан Лінднер і український міністр Сергій Марченко підпишуть спільну декларацію про наміри. У ній ітиметься про фінансування відбудови (України — ред.) і подальший розвиток інституціонального фінансування”, — цитує видання.
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