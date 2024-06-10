В уряді Німеччини вважають, що відсутність керівника Держагентства з відновлення та розвитку інфраструктури Мустафи Найєма, який заявив про свою відставку, на конференції з відновлення у Берліні не зашкодить заходу.

Про це у коментарі “Укрінформу” сказав речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт.

Речника попросили прокоментувати новини про те, що Найєму не погодили відрядження для участі у конференції і він оголосив про свою відставку з посади Держагентства з відновлення та розвитку інфраструктури.

“Жодним чином. Відсутність однієї персони не може вплинути на успіх або неуспіх конференції”, — сказав Гебештрайт.

Представниця пресслужби Міністерства фінансів ФРН Шарлотте Мігенда зі свого боку розповіла, що на полях конференції мають підписати спільний документ.

“Міністр фінансів Крістіан Лінднер і український міністр Сергій Марченко підпишуть спільну декларацію про наміри. У ній ітиметься про фінансування відбудови (України — ред.) і подальший розвиток інституціонального фінансування”, — цитує видання.