Колишній прем'єр Британії Борис Джонсон запропонував свій мирний план експрезиденту США Дональду Трампу лише за власною ініціативою. Але діє він в інтересах України.

Про це заявила віцепрем’єр, міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

“Колишній прем’єр (Великої Британії, – ред.) Джонсон діє виключно за власною ініціативою, це його власні думки, але я вважаю, що ми не повинні також не цінувати його сміливість. Він все ж таки за своєю ініціативою провів зустріч з Трампом”, — зазначила чиновниця.

За її словами, під час переговорів з Трампом Джонсон намагався пояснити ситуацію в Україні. Такий голос, як додала віцепрем’єр, дуже цінний, оскільки експрем’єр Британії має авторитет, визнання та комунікацію з республіканцями.

“Безумовно, він має право на свою думку. І він діє у найкращих інтересах України і може собі таке дозволити, оскільки знає позицію нашого президента (Володимира Зеленського, – ред.), знає позицію українців. Він робить такі кроки, намагаючись створити поле для дискусій”, — наголосила Стефанішина.