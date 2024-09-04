Голова фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія анонсував створення нової інституції в уряді. За його словами, вона має робочу назву — Міністерство повернення українців.

Про це він розповів у себе в Telegram.

Як зазначив Арахамія, наразі у фракції «Слуга Народу» обговорюють кандидатів, які могли б очолити нове міністерство.

Під час форуму «Україна 2024» 27 серпня президент України Володимир Зеленський також анонсував міністерство, яке відповідатиме за повернення українців з-за кордону.

За словами глави держави, у МЗС просто не вистачить сил «не втратити 7,5 млн українців». Зеленський зазначав, що без примусу потрібно повернути дітей, студентів та доросле населення з огляду на майбутнє відновлення країни після війни.

Нагадаємо, що у фракції «Слуга Народу» представили загальний план кадрових ротацій після масштабного оновлення уряду. Ірина Верещук, яка очолює Мінреінтеграції, та Олександр Камишін, керівник Мінстратпрому, можуть перейти на роботу в Офіс Президента.