Про це він розповів у себе в Telegram.
Як зазначив Арахамія, наразі у фракції «Слуга Народу» обговорюють кандидатів, які могли б очолити нове міністерство.
Під час форуму «Україна 2024» 27 серпня президент України Володимир Зеленський також анонсував міністерство, яке відповідатиме за повернення українців з-за кордону.
За словами глави держави, у МЗС просто не вистачить сил «не втратити 7,5 млн українців». Зеленський зазначав, що без примусу потрібно повернути дітей, студентів та доросле населення з огляду на майбутнє відновлення країни після війни.
Нагадаємо, що у фракції «Слуга Народу» представили загальний план кадрових ротацій після масштабного оновлення уряду. Ірина Верещук, яка очолює Мінреінтеграції, та Олександр Камишін, керівник Мінстратпрому, можуть перейти на роботу в Офіс Президента.
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