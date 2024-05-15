В середу, 15 травня, з 6:40 до 09:00 в усіх регіонах України застосовувалися аварійні відключення через дефіцит електроенергії.

Про це у Facebоok повідомляє компанія «Укренерго».

«З 6:40 до 09:00 Диспетчерський центр «Укренерго» застосував контрольовані аварійні відключення для промислових і побутових споживачів у всіх регіонах України. Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується. Причина – збільшення дефіциту електроенергії внаслідок зростання споживання через похолодання на тлі наслідків російських обстрілів», – йдеться в повідомленні

Компанія також попереджає, що сьогодні з 00:00 до 24:00 для промислових споживачів діятимуть графіки обмеження потужності. В “Укренерго” не повідомляють, чи діятимуть обмеження вдень, 15 травня,