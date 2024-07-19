У кількох країнах світу заявили про проблеми в роботі аеропортів, яку спричинив масовий технологічний збій. Також проблеми фіксують і в роботі телеканалів.

Так, американські авіакомпанії American Airlines, United і Delta звернулися до Управління цивільної авіації з проханням про глобальну наземну зупинку для всіх рейсів, пише ABC News. В управлінні наказали повідомити бортовим пілотам, що авіакомпанії наразі мають проблеми зі зв’язком.

Крім того, в аеропорті Мельбурна в Австралії також заявили, що «зазнають глобальної технологічної проблеми», яка впливає на їхні процедури реєстрації.

Крім того, Берлінському аеропорту через технічну несправність сталися затримки в обробці даних. Виконання рейсів призупинили до 10 години ранку. Про таку саму проблему повідомили і в турецьких авіалініях Turkish Airlines: через збій там фіксують проблеми з процесами продажу квитків, реєстрації та бронювання.

Раніше про технічні проблеми казали і в українських компаніях — «Нова пошта», Sense Bank та Vodafone.

Засновник українського monobank заявив, що у всьому світі стався глобальний IT-збій, «пов’язаний із взаємодією антивірусу Crowdstrike та Windows». Як пише CNBC, фірма з кібербезпеки Crowdstrike, зазнала «серйозного збою», що вплинув на бізнес у всьому світі.