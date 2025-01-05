Суд в Узбекистані засудив до обмеження волі на чотири роки та 2 місяці 39-річного чоловіка за участь у війні проти України на боці Росії. За словами підсудного, у період бойових дій він убив понад десятеро українських військових.

Про це повідомляє Газета.uz.

Згідно з матеріалами обвинувачення, 39-річний громадянин Узбекистану у квітні 2023 року поїхав до Москви у пошуках сезонної роботи, а вже у червні він підписав контракт зі Збройними силами РФ і пройшов двомісячну підготовку на столичному у полігоні.

У липні він уклав додаткові контракти з російськими силами, за якими йому було обіцяно 450 тисяч рублів (близько 4950 доларів за курсом на той період) на місяць за участь у бойових діях. Спочатку він отримав два платежі по 150 тисяч рублів, але згодом виплати припинилися.

Наприкінці липня 2023 року чоловіка відправили до Шахтарська та Бахмута в Україні, де він познайомився з таджикистанцями та іншими іноземцями.

У ході бойових дій до листопада 2023 року підсудний, за власним зізнанням, убив понад десятеро українських військовослужбовців.

У грудні 2023 року він повернувся до Москви. На пропозицію залишитися на службі у РФ він відмовив та вирішив вирушити разом із сестрою та дружиною до Узбекистану. За його свідченнями, члени сім’ї були частково обізнані про те, чим він займався. Після повернення до Узбекистану чоловік добровільно з’явився до правоохоронних органів та надав усі документи, що підтверджують його службу у ЗС Росії.