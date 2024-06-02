Відео оприлюднив місцевий журналіст Віталій Глагола на своєму телеграм-каналі.

“2 червня близько обіду пʼянезний священнослужитель на своєму Ford Focus влетів в будинок в центрі Ужгорода. Мова йде про священника Мукачівської єпархії УПЦ МП протоієрея Івана (Лях Іван Петрович). Любитель оковитої служив в Свято-Воскресенському чоловічому монастирі в Ужгороді”, – уточнив Глагола.

У священника вилучили посвідчення водія. Після цього пропонував, аби його провели додому в мікрорайон Дравці, а він поїде слідом за патрульним авто.