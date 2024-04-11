11 квітня в Ужгороді відбувся монтаж першого символічного прогону довжиною 20 метрів майбутньої європейської колії за участю прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та голови правління АТ "Укрзалізниця" Євгена Лященка.

Про це повідомили на сторінці Закарпатської ОВА у Facebook.

Згідно з інформацією відомства, будівництво європейської колії від станції “Чоп” до перону залізничного вокзалу “Ужгород” розпочнуть у травні 2024 року.

“У перспективі для більшої зручності пасажирів та економії часу на вокзалі Ужгорода заплановано облаштувати пункт митного і прикордонного контролю, що дозволить не зупиняти поїзди на державному кордоні”, — йдеться у повідомленні.

Цей 22-кілометровий відрізок одноколійної залізничної ділянки 1435 мм встановлять всередині існуючої широкої колії 1520 мм. Планують завершити до кінця 2025 року.

«Будівництво залізничної колії європейського стандарту – важливий крок для інтеграції нашої країни в Євросоюз. Адже йдеться не лише про покращення у транспортній галузі, це і крок для поглиблення економічних зв’язків, розвиток туризму тощо», – прокоментував Мирослав Білецький.