Про це повідомили на сторінці Закарпатської ОВА у Facebook.
Згідно з інформацією відомства, будівництво європейської колії від станції “Чоп” до перону залізничного вокзалу “Ужгород” розпочнуть у травні 2024 року.
“У перспективі для більшої зручності пасажирів та економії часу на вокзалі Ужгорода заплановано облаштувати пункт митного і прикордонного контролю, що дозволить не зупиняти поїзди на державному кордоні”, — йдеться у повідомленні.
Цей 22-кілометровий відрізок одноколійної залізничної ділянки 1435 мм встановлять всередині існуючої широкої колії 1520 мм. Планують завершити до кінця 2025 року.
«Будівництво залізничної колії європейського стандарту – важливий крок для інтеграції нашої країни в Євросоюз.
Адже йдеться не лише про покращення у транспортній галузі, це і крок для поглиблення економічних зв’язків, розвиток туризму тощо», – прокоментував Мирослав Білецький.