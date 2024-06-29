Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко повідомив, що під час відключень світла вимикають не конкретні об'єкти, а лінії. При цьому світлофори не можна заживлювати від мережі як критичну інфраструктуру.

Про це він сказав в інтерв’ю Delo.ua.

За словами Коваленка, світлофори технічно не можливо вмикати при відключенні світла.

“Бо у нас відключають не об’єкти, а лінії. У нас і так багато будинків приєднано до тих самих ліній, до яких приєднана критична інфраструктура. Такі будинки неможливо перекинути на інші лінії та відключити”, — сказав Коваленко.

Як зазначив гендиректор Yasno, з моменту відключень світла взимку 2022-2023 років, енергетикам вдалося зменшити кількість будинків, які заживлені на одній лінії з критичною інфраструктурою з 2000 до 510.

Нагадаємо, столична влада обіцяє до кінця року обладнати 58% світлофорів резервним живленням. Наразі на балансі комунального підприємства перебуває 733 світлофорних об’єкти. Шафами резервного живлення оснащені більше третини з них. А саме 267 об’єктів, що розташовані на складних перехрестях із високою інтенсивністю руху.