“Ситуація з генерацією без змін. З урахуванням ремонтів блоків та останніми руйнуваннями нам катастрофічно не вистачає електроенергії на наші потреби. Тому обмеження будуть. Будуть в графіках. Якщо будемо не вкладатись, то “Укренерго” буде вводити екстрені обмеження”, – повідомив Коваленко.

За його словами, у Києві світло відключають трохи більше, ніж по решті регіонів. Причина тому – велика кількість критичної інфраструктури. Це значить, що від встановлених лімітів споживання віднімається обʼєм критичної, а вже залишок розподіляється між споживачами.

“Маю надію, що ця ситуація трохи збалансується найближчим часом”, – зауважив він.

Нагадаємо, що у четвер, 6 червня дефіцит електроенергії в енергосистемі прогнозується упродовж усієї доби. Через це для 00:00 і до 24:00 кожної з областей України будуть діяти ліміти на споживання електрики.