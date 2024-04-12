Про це повідомляє генеральний директор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко.

“Що ми можемо зробити зараз? Економити споживання в пікові години. І якщо нас таких буде багато, то це спрацює. Тому. З 19 до 22 години. Кожного дня. Будь ласка, економте електроенергію. Кожного дня. Увесь 2024 рік. Хай це стане звичкою”, – зазначив Коваленко.