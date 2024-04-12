Про це повідомляє генеральний директор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко.

“Що ми можемо зробити зараз? Економити споживання в пікові години. І якщо нас таких буде багато, то це спрацює. Тому. З 19 до 22 години. Кожного дня. Будь ласка, економте електроенергію. Кожного дня. Увесь 2024 рік. Хай це стане звичкою”, – зазначив Коваленко.

Закликаємо скористатися простими порадами, що допоможуть зменшити кількість спожитої електроенергії:

  • Обов’язково вимикайте світло, якщо знаходитеся не у приміщенні.
  • Використовуйте енергоефективну побутову техніку.
  • Не залишайте прилади, що працюють від акумулятора живлення, довше, ніж потрібного для їхньої повної зарядки.
  • Протирайте лампочку від пилу, адже це допомагає збільшити яскравість освітлення на 10-15%.
  • Вимикайте електроприлади, якими не користуєтесь.
  • Кип’ятіть в електрочайнику стільки води, скільки необхідно споживати в цей момент.
  • У побуті пріоритетно використовуйте прилади з позначками “А” або “А+”.
  • Замініть застарілу проводку.

Кожне з цих правил допоможе суттєво заощаджувати електроенергію, проте не доставить багато дискомфорту в побуті.

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