Після нічного обстрілу Запоріжжя російськими військами двоє людей отримали важкі поранення, серед них 12-річна дівчинка, яка перебуває в реанімації у важкому стані з опіками до 45% тіла.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

“12- річна дівчинка має переломи кінцівок, поранення, опіки до 45 відсотків тіла, травматичний шок. Вона в реанімації, лікарі надають усю необхідну допомогу”, – заявив Федоров.

Другий постраждалий це чоловік. Він перебуває у хірургічному відділенні в стані середньої тяжкості з переломом грудини та осколковим пораненням правого стегна.