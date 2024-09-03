Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.
“12- річна дівчинка має переломи кінцівок, поранення, опіки до 45 відсотків тіла, травматичний шок. Вона в реанімації, лікарі надають усю необхідну допомогу”, – заявив Федоров.
Другий постраждалий це чоловік. Він перебуває у хірургічному відділенні в стані середньої тяжкості з переломом грудини та осколковим пораненням правого стегна.
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