Про це повідомляє віцепрем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram-каналі.
“Купуйте товари українського виробника — отримуйте 10% компенсації”. Відтепер українці зможуть щомісячно отримувати до 3000 грн за купівлю товарів 🇺🇦 виробництва. Для цього просто доєднайтеся до програми в застосунку Дія — і мерщій за покупками”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що впродовж першого місяця сервіс працюватиме у форматі бета-тестування, оскільки перевірятиметься його функціонал.
Федорова проінформував, як можна буде витратити кешбек:
- Медичні послуги, спорт, кіно, заклади харчування;
- Комуналка, транспорт, мобільний зв’язок;
- Донати на Сили оборони України, військові облігації та благодійність;
- Багато інших послуг, товарів українського виробництва.
“Долучившись до програми, кожен українець підтримає український бізнес і державу. Адже до 40% коштів, витрачених на 🇺🇦 товар, повертається податками в бюджет і йде на потреби Сил оборони України”, — додав міністр цифрової трансформації.
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