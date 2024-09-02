Приєднавшись до програми українці щомісячно зможуть отримувати до трьох тисяч кешбеку за купівлю товарів українського виробництва.

Про це повідомляє віцепрем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram-каналі.

“Купуйте товари українського виробника — отримуйте 10% компенсації”. Відтепер українці зможуть щомісячно отримувати до 3000 грн за купівлю товарів 🇺🇦 виробництва. Для цього просто доєднайтеся до програми в застосунку Дія — і мерщій за покупками”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що впродовж першого місяця сервіс працюватиме у форматі бета-тестування, оскільки перевірятиметься його функціонал.

Федорова проінформував, як можна буде витратити кешбек:

Медичні послуги, спорт, кіно, заклади харчування;

Комуналка, транспорт, мобільний зв’язок;

Донати на Сили оборони України, військові облігації та благодійність;

Багато інших послуг, товарів українського виробництва.

“Долучившись до програми, кожен українець підтримає український бізнес і державу. Адже до 40% коштів, витрачених на 🇺🇦 товар, повертається податками в бюджет і йде на потреби Сил оборони України”, — додав міністр цифрової трансформації.