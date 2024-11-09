Від сьогодні в мобільному застосунку "Резерв+" можна оформити відстрочку від мобілізації онлайн. Наступними запустяться відстрочки для багатодітних батьків, що мають від трьох неповнолітніх дітей в одному шлюбі.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

Зазначається, що оновлена версія застосунку вже доступна в AppStore і PlayMarket.

“Українці зможуть не стояти у чергах і збирати папірці, щоб подовжити відстрочку кожні три місяці. З працівників ТЦК зніметься джерело додаткового навантаження. Найголовніше — запуском онлайн-відстрочок ми продовжуємо поповнювати екосистему продуктів для військовозобов’язаних, що допомагають їм розв’язувати питання не у чергах, а за допомогою кількох хвилин і смартфону”, — зазначила заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко.

Наразі сервіс онлайн-відстрочок доступний для:

людей з інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення по інвалідності;

студентів, аспірантів та докторантів, які здобувають освіту у послідовному порядку.

“Наступними запустяться відстрочки для багатодітних батьків, що мають від трьох неповнолітніх дітей в одному шлюбі. Зараз вони знаходяться на бета-тестуванні”, — зазначили в Міноборони.