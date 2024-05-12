Наразі територія, яка зайнята противником на Харківщині, локалізована і по ньому здійснюється постійне вогневе ураження.

Про це повідомила 125 окрема бригада територіальної оборони Збройних сил України у дописі на сторінці у Facebook.

“Після загострення ситуації на Харківщині, у тому числі в смузі відповідальності 125 окремої бригади ТрО ЗСУ, в медіапросторі з’явилися вкраплення відвертої ІПСО. Чи то від незнання ситуації, чи від бажання нашкодити, окремі резиденти соціальних мереж розповсюджують абсолютно неправдиву інформацію про неготовність Сил оборони до наступу ворога, або ще гірше, про відступ окремих підрозділів із ввірених їм оборонних рубежів”, – зазначають військові.

У дописі 125 обр ТрО заявляє, що “ситуація в смузі оборони нашої бригади складна, але контрольована”, військові дають відсіч переважаючим силам противника, зберігаючи сталість в бойових порядках.

Зазначається, що населені пункти, в які зайшов ворог, знаходилися у постійній “сірій зоні”, а тому успіх противника є достатньо умовним і коштує йому величезних втрат в техніці і живій силі.

“Територія, зайнята противником, локалізована і по ньому здійснюється постійне вогневе ураження. Закликаю і прошу усіх вірити та підтримувати Сили оборони, у тому числі воїнів нашої 125 обр ТрО”, – звертаються захисники.