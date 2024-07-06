Міністерство оборони України повернуло в користування для ЗСУ півтори тисячі одиниць озброєння та військової техніки й понад дві тисячі найменувань військово-технічного майна.

Про це повідомила пресслужба міністерства на сторінці у Facebook.

Зазначається, що поверненням майна займалося управління відчуження та утилізації надлишкового військового майна. Зокрема, Збройним силам повернули:

транспортні засоби МТ-ЛБ;

автозаправники;

вантажні авто;

танкоремонтні майстерні;

танкові тягачі;

броньовані ремонтно-евакуаційні машини;

ремонтне обладнання;

засоби зв’язку тощо.

“Повернення у стрій надлишкового майна дозволить оптимізувати витрати та швидко забезпечити війська необхідними ресурсами”, – зауважив заступник міністра оборони Юрій Джигир.

Також на сторінці МО України сьогодні з’явилося повідомлення про появу в ЗСУ адаптивного одягу для поранених. Він дозволить швидко переодягатися і дасть можливість лікарям оперативно проводити потрібні маніпуляції. У відомості обіцяють, що одяг буде зручним як для чоловіків, так і для жінок.