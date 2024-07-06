Про це повідомила пресслужба міністерства на сторінці у Facebook.

Зазначається, що поверненням майна займалося управління відчуження та утилізації надлишкового військового майна. Зокрема, Збройним силам повернули:

  • транспортні засоби МТ-ЛБ;
  • автозаправники;
  • вантажні авто;
  • танкоремонтні майстерні;
  • танкові тягачі;
  • броньовані ремонтно-евакуаційні машини;
  • ремонтне обладнання;
  • засоби зв’язку тощо.

“Повернення у стрій надлишкового майна дозволить оптимізувати витрати та швидко забезпечити війська необхідними ресурсами”, – зауважив заступник міністра оборони Юрій Джигир.

Також на сторінці МО України сьогодні з’явилося повідомлення про появу в ЗСУ адаптивного одягу для поранених. Він дозволить швидко переодягатися і дасть можливість лікарям оперативно проводити потрібні маніпуляції. У відомості обіцяють, що одяг буде зручним як для чоловіків, так і для жінок.

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