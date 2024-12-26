Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.
Як зазначили військові, внаслідок удару ЗСУ могли загинути 18 російських військових, більшість з яких є офіцерами штабу. До того ж прицільний удар частково знищив будівлю, де розміщувалась 810 ОБрМП.
“Бойова робота по важливих військових цілях російських окупантів триватиме і надалі”, – пообіцяли українські воїни.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що ЗСУ завдали удару по об’єкту військово-промислового комплексу в місті Кам’янськ-Шахтинський, що у Ростовській області РФ. Підприємство, яке зазнало атаки, спеціалізувалося на виробництві твердого ракетного палива для балістичних ракет.
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