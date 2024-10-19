У Збройних Силах України створять Школу інструкторів, як єдиний навчальний підрозділ для підготовки інструкторського складу.

Про це на брифінгу повідомили представники Головного управління доктрин і підготовки Генерального штабу ЗС України полковники Євген Межевікін та Василь Румак.

Межевікін наголосив, що Школа інструкторів стане єдиним навчальним підрозділом, який готуватиме інструкторів для всіх Збройних Сил України за однаковими стандартами. Також у Школі планують організувати курси підвищення кваліфікації для діючих інструкторів.

“Ми також розглядаємо заміщення офіцерських посад викладачів на сержантські. Це підвищить авторитет та престиж сержантського корпусу”, — зазначив представник Генштабу.

Також планується звільнити інструкторів від виконання невластивих обов’язків, аби вони могли повністю зосередитися на навчанні новобранців. Це передбачає виключення з їх діяльності господарських завдань, заходів забезпечення та відряджень, не пов’язаних із підготовкою.

“Натомість інструктори матимуть більше часу на важливі програми, спрямовані на збереження життя військовослужбовців та їхню адаптацію до сучасних бойових умов. Зокрема, це стосується застосування БпЛА, окопного РЕБ, топографії тощо”, — зазначив офіцер Румак.