Олександр Сирський, головнокомандувач ЗСУ

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, аналіз рівня підготовки випускників навчальних центрів, які пройшли подовжений курс базової загальної військової підготовки тривалістю 1,5 місяця (замість 30 днів, як було раніше), надав позитивні відгуки про поліпшення готовності новачків.

“Будемо і надалі втілювати цю позитивну практику та посилювати її подальшим адаптивним курсом у військових частинах. Водночас залишає бажати кращого  рівень психологічної підготовки. Наголосив на потребі посилювати цей напрямок роботи”, підкреслив Сирський.

Головком повідомив, що впроваджується нова програма підготовки інструкторів зі збільшенням терміну їхньої підготовки з 1 до 2 місяців, посиленням змісту цієї програми та методики навчання інструкторів.

Він наголосив на важливості подальшого втілення успішного досвіду та його масштабуванні для досягнення вищого рівня підготовки особового складу.