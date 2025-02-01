У Збройних Силах України впроваджується нова програма навчання інструкторів. Тепер термін їх підготовки становитиме не один, а два місяці.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, аналіз рівня підготовки випускників навчальних центрів, які пройшли подовжений курс базової загальної військової підготовки — тривалістю 1,5 місяця (замість 30 днів, як було раніше), надав позитивні відгуки про поліпшення готовності новачків.

“Будемо і надалі втілювати цю позитивну практику та посилювати її подальшим адаптивним курсом у військових частинах. Водночас залишає бажати кращого рівень психологічної підготовки. Наголосив на потребі посилювати цей напрямок роботи”, — підкреслив Сирський.

Головком повідомив, що впроваджується нова програма підготовки інструкторів — зі збільшенням терміну їхньої підготовки з 1 до 2 місяців, посиленням змісту цієї програми та методики навчання інструкторів.

Він наголосив на важливості подальшого втілення успішного досвіду та його масштабуванні для досягнення вищого рівня підготовки особового складу.