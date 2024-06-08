До експлуатації у Збройних силах України з 2022 року вже допустили понад 110 зразків автомобільної техніки українського та іноземного виробництва. Зокрема, 60 з них були прийняті на озброєння протягом останніх п’яти місяців.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Зазначається, що автопарк ЗСУ нині має техніку виробництва понад двадцяти країн світу, серед яких США, Німеччина, Швеція, Велика Британія, Італія та інші.

“Лінійка категорій транспортних засобів є досить розлогою та включає броньовані автомобілі, позашляховики, вантажівки, мотоцикли та спеціальну автотехніку”, — йдеться у повідомленні.

Зокрема, офіційно допущені до експлуатації популярні у військах моделі позашляховиків виробництва японських та європейських автовиробників, а також найбільший у світі американський тягач-транспортер для перевезення по бездоріжжю танків, самохідних артилерійських установок та іншої важкої бронетехніки.

“Окрім броньованої та важкої техніки, українські військові отримали квадроцикли, гексацикли та баггі. Понад третина зі 110 кодифікованих зразків автомобільної техніки — української розробки та виробництва. Серед них спецавтомобілі, броньовані автомобілі, звичайні вантажівки, всюдиходи та електромотоцикли вітчизняного виробництва”, — повідомили в пресслужбі МО.