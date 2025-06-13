ДБР підозрює Вадима Новинського у несплаті податків на 4 млрд гривень

Як повідомляє офіційний сайт Державного бюро розслідувань

Державне бюро розслідувань (ДБР) висунуло підозру колишньому народному депутату Вадиму Новинському у зв’язку з несплатою податків, які перевищують 4 мільярди гривень. Цю інформацію було оприлюднено в офіційній заяві на сайті ДБР.

Новинського підозрюють у порушенні податкового законодавства, що призвело до значних втрат для державного бюджету, відповідно до статті 212 Кримінального кодексу України.

Слідство встановило, що після отримання українського громадянства у 2012 році Вадим Новинський продовжував свою підприємницьку діяльність в Україні та став податковим резидентом. Проте, всупереч законодавству, він не задекларував доходи, отримані за кордоном, і не сплатив податок на доходи фізичних осіб, що перевищує 4,3 мільярди гривень.

ДБР також має дані про те, що Новинський отримав інвестиційний прибуток, що перевищує 25 мільярдів гривень. Ця сума, на момент продажу інвестиційних активів – акцій іноземних компаній, які діяли на території Республіки Кіпр, становила кілька мільярдів доларів.

Біографічні дані Вадима Новинського

Вадим Новинський народився в Новгородській області Росії. У 2012 році він отримав українське громадянство. Раніше він був членом Партії регіонів, а згодом очолював фракцію “Опозиційний блок”. Згідно з даними руху “Чесно”, у парламенті він голосував за так звані “диктаторські закони” 16 січня 2014 року та виступав проти закону, що визнає український суверенітет над окупованими територіями Донеччини та Луганщини.

За рейтингом журналу Forbes у 2021 році Новинський займав восьме місце серед найбагатших людей України.

8 липня 2024 року Верховна Рада припинила повноваження народного депутата Вадима Новинського, за це проголосували 295 депутатів.

Раніше Новинський самостійно оголосив у Facebook про складання повноважень народного депутата, щоб зосередитися на гуманітарних проєктах, розвитку національної економіки, служінні Українській православній церкві Московського патріархату та відновленні зруйнованих храмів.

У січні 2023 року президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти ряду представників Російської православної церкви, митрополита УПЦ МП Павла, а також Вадима Новинського.

У 2023 році Новинського помітили у Цюриху, де він проводив службу у храмі Російської православної церкви.