Вищий антикорупційний суд 24 липня задовольнив позовну заяву про стягнення в дохід держави заводу "Вінницяпобутхім", який належить підсанкційному російському АТ "Нєвская косметика".

Про це повідомило Міністерство юстиції.

ВАКС в дохід держави стягнув 100% акцій українського ПрАТ “Вінницяпобутхім”, яке здійснює виробництво косметичних засобів та побутової хімії на території України.

Як йдеться в повідомленні, АТ “Невская Косметика” є російським виробником косметичної продукції, мила, миючих засобів, побутової хімії, зокрема, таких брендів як “Ушатый нянь”, “Мистер чистер”, “Sarma”.

Як пише LIGA.net, її власником є російський олігарх, член партії “Єдина Росія” Володимир Плесовських. Компанія “Нєвська косметика”, що належить Плесовських, придбала Вінницяпобутхім у його топменеджменту у 2006 році.

Після початку повномасштабної російської агресії підприємство спочатку заарештували, а потім передали в управління компанії “Крайтекс-Сервіс” з групи Afina Руслана Шостака і Валерія Кіптика. Новий управитель українізував головний бренд підприємства, тепер це “Вухастик”.

Крайтекс-Сервіс вважає, що націоналізація підприємства може зупинити виробництво на пів року.