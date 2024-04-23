Про це повідомили у Центрі протидії корупції.

Суд конфіскував автівки BMW, Hyundai, Nissan, кілька квартир та будинок у Мелітополі, кошти та половину земельної ділянки. У дружини конфіскували 4 літаки Cessnа Model 172 RG та ще один літак. Вартість таких літаків може складати від 40 до 100 тисяч доларів.

ВАКС також стягнув частки в 9 фірмах, які ми разом з Автомайданом згадували у зверненні щодо Балицького. Загальний статутний фонд фірм складає майже 130 млн грн.

Активи самого призначеного Росією керувати окупованою частиною Запорізької області зрадника конфіскували трохи раніше за вироком суду у справі про колабораціонізм.