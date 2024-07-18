суд

Про це повідомили у Національному антикорупційному бюро.

У разі внесення застави на нього будуть покладені відповідні процесуальні обов’язки:

  • прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;
  • не відлучатися із міста Києва, без дозволу слідчого, прокурора та суду;
  • повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
  • утримуватися від спілкування зі свідками у цьому кримінальному провадженні;
  • здати на зберігання до відповідних органів державної влади свої паспорти для виїзду за кордон;
  • носити електронний засіб контролю.

16 липня правоохоронці викрили прокурорів Офісу генпрокурора на одержанні хабаря у 170 тисяч доларів. Такі кошти, за даними слідства, вони отримали за рішення про закриття кримінального провадження та зняття арешту з майна, арештованого в межах цієї справи.