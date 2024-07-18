Вищий антикорупційний суд (ВАКС) 18 липня обрав запобіжний захід прокурору генпрокуратури, якого викрили в одержанні 170 тисяч доларів хабаря. За рішенням суду підозрюваний перебуватиме під вартою протягом наступних 60 діб з альтернативою внесення застави у 4 мільйони гривень.

Про це повідомили у Національному антикорупційному бюро.

У разі внесення застави на нього будуть покладені відповідні процесуальні обов’язки:

прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;

не відлучатися із міста Києва, без дозволу слідчого, прокурора та суду;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

утримуватися від спілкування зі свідками у цьому кримінальному провадженні;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свої паспорти для виїзду за кордон;

носити електронний засіб контролю.

16 липня правоохоронці викрили прокурорів Офісу генпрокурора на одержанні хабаря у 170 тисяч доларів. Такі кошти, за даними слідства, вони отримали за рішення про закриття кримінального провадження та зняття арешту з майна, арештованого в межах цієї справи.